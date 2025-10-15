Подорожание проезда в Одесской области имеет целью поддержать стабильность движения и сохранить качество услуг для пользователей.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу 8 сентября и охватило пригородные направления железнодорожного сообщения, сообщает Politeka.

Новые тарифы установлены в соответствии с приказом директора филиала «Пригородная пассажирская компания» и теперь рассчитываются по километражу. Маршруты до тридцати километров оцениваются в 20 гривен, в то время как поездки от 31 до 50 км стоят 30 гривен. Эта категория включает сочетание Выгода — Одесса-Главная (34,1 км) и Раздельная 1 — Одесса-Главная (36,4 км).

Для расстояний более 50 км предусмотрено зональное деление: 51-60 км - 35 грн, 61-70 - 40 грн, 71-80 - 45 грн, 81-90 - 55 грн. Пассажиры, преодолевающие маршруты от 91 до 320 км, платят от 57 до 90 гривен в зависимости от протяженности пути.

В пресс-службе предприятия отмечают, что обновление стоимости стало необходимым из-за повышения затрат на содержание инфраструктуры, ремонта подвижного состава и обеспечения бесперебойной работы рейсов. Подорожание проезда в Одесской области имеет целью поддержать стабильность движения и сохранить качество услуг для пользователей.

Руководители подчеркивают, что пересмотр тарифов экономически обоснован и направлен в поддержку устойчивой деятельности пассажирских перевозок. Для удобства граждан рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными таблицами на вокзалах, что позволяет планировать расходы, особенно для тех, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.

Решение призвано гарантировать бесперебойное сообщение между населенными пунктами и поддерживать надлежащий уровень сервиса, невзирая на экономические вызовы и рост себестоимости обслуживания.

