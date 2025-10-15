Подорожчання проїзду на Одещині має на меті підтримати стабільність руху та зберегти якість послуг для користувачів.

Подорожчання проїзду на Одещині набуло чинності 8 вересня та охопило приміські напрямки залізничного сполучення, повідомляє Politeka.

Нові тарифи встановлені відповідно до наказу директора філії «Приміська пасажирська компанія» і тепер розраховуються за кілометражем. Маршрути до тридцяти кілометрів оцінюються у 20 гривень, тоді як поїздки від 31 до 50 км коштують 30 гривень. До цієї категорії входять сполучення Вигода — Одеса-Головна (34,1 км) та Роздільна 1 — Одеса-Головна (36,4 км).

Для відстаней понад 50 км передбачено зональний поділ: 51–60 км — 35 грн, 61–70 — 40 грн, 71–80 — 45 грн, 81–90 — 55 грн. Пасажири, що долають маршрути від 91 до 320 км, сплачують від 57 до 90 гривень залежно від протяжності шляху.

У пресслужбі підприємства зазначають, що оновлення вартості стало необхідним через підвищення витрат на утримання інфраструктури, ремонт рухомого складу та забезпечення безперебійної роботи рейсів. Подорожчання проїзду на Одещині має на меті підтримати стабільність руху та зберегти якість послуг для користувачів.

Керівники підкреслюють, що перегляд тарифів економічно обґрунтований і спрямований на підтримку сталої діяльності пасажирських перевезень. Для зручності громадян рекомендується заздалегідь ознайомлюватися з оновленими таблицями на вокзалах, що дозволяє планувати витрати, особливо для тих, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Рішення покликане гарантувати безперебійне сполучення між населеними пунктами та підтримувати належний рівень сервісу, незважаючи на економічні виклики та зростання собівартості обслуговування.

