Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области является вынужденной мерой обеспечения бесперебойной работы водопроводных и канализационных систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось многих семей региона, сообщает Politeka.

Новые расценки, прежде всего, касаются централизованного водоснабжения и водоотведения в нескольких населенных пунктах.

В Вознесенске с начала 2025 года кубометр воды по НДС обойдется в 34,89 грн, а водоотвод – 11,06 грн. Объясняется это повышением себестоимости ЖКУ и необходимостью покрыть расходы по ремонту изношенных сетей, без чего предприятие не смогло бы обеспечить стабильную работу. Для городского бюджета это дополнительная финансовая нагрузка, однако она позволяет избежать перебоев.

Ситуация в Очакове аналогичная. Там повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области связано с удорожанием электроэнергии, сокращением объемов водоснабжения и значительным износом канализационных сетей. Новые пруды предусматривают 90,40 грн за водоснабжение и 101,30 грн за водоотвод. Местное КП «Очаков-сервис» сообщает, что инженерные сети критически изношены: за последние три года износ вырос на 80%.

В аварийном состоянии находятся три основных коллектора, длина поврежденных участков составляет около полутора километров. Это заставляет предприятие нести дополнительные затраты на перекачку сточных вод, которые без повышения тарифов покрыть невозможно.

Следовательно, такая ситуация является вынужденной мерой обеспечения бесперебойной работы водопроводных и канализационных систем. Оно позволяет покрыть расходы по ремонту и обслуживанию сетей и гарантировать предоставление услуг жителям без перебоев.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области: украинцам доступны выплаты до 11 тысяч гривен.

Также Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Николаевской области: где можно получить разные виды продовольственной помощи.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Николаевской области: украинцам готовы оказать новую поддержку.