Подорожание проезда в Житомире официально вступило в силу с 20 сентября по решению городского исполкома, сообщает Politeka.

Новые тарифы подготовила рабочая группа, которая занимается развитием транспорта. В нее вошли представители КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и частных перевозчиков.

Причиной пересмотра стоимости стали возросшие расходы на электроэнергию, горючее, смазочные материалы, страхование и обслуживание подвижного состава. По данным городского совета, в августе общественным транспортом воспользовались более 850 тысяч пассажиров, из которых около 120 тысяч — льготники, которые пользовались услугами бесплатно. Это создавало ежегодные расходы городского бюджета на сумму около 215 миллионов гривен для компенсации работы ЖТТУ, поскольку государство не финансировало льготные перевозки.

Фактическая себестоимость одной поездки составляет 37,94 грн для троллейбусов и 31,77 грн для автобусов. В то же время 27 категорий граждан, включая пенсионеров, участников боевых действий и людей с инвалидностью I–II групп, сохранили право на бесплатный проезд.

Новые тарифы предусматривают оплату троллейбусом – 10 гривен через транспортную карту или 12 гривен банковской картой, а автобусом – 15 гривен независимо от способа платежа. Учащиеся и льготники остаются на предварительных условиях использования транспорта.

Для сравнения, в Виннице электротранспорт стоит 12 гривен, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, а во Львове – до 25 гривен в зависимости от маршрута. Следовательно, подорожание проезда в Житомире стало частью обновленной тарифной системы, направленной на стабильное финансирование перевозчиков и эффективную организацию городского транспорта.

