Жителям некоторых населенных пунктов следует предварительно подготовиться к графику отключения газа с 20 по 21 октября в Ровенской области.

График отключения газа с 20 по 21 октября в Ровенской области предусматривает временные остановки распределения голубого топлива в нескольких городах и селах, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала "Газсети", газовики будут проводить плановые ремонтные работы, поэтому на время поставки будут приостановлены.

В Костополе 20.10 специалисты Костопольского участка проведут ремонтные работы на газопроводе. Поэтому временно будет прекращено газоснабжение до 32 потребителей по адресу улица Фабричная, 2.

Возобновление подачи произойдет сразу после завершения работ. Местных жителей просят отнестись к этому с пониманием и заранее подготовиться к определенным неудобствам в быту.

Одновременно, 20:10 ремонтные работы будут проводить в Дубне. Начало ремонтов запланировано на восемь часов утра. Из-за этого временно прекращается газоснабжение до 192 потребителей на Мирогощанской, 3. Специалисты Дубенского участка "Газсети" по завершении всех необходимых мер возобновят подачу.

На следующий день, 21.10, график отключения газа с 20 по 21 октября в Ровенской области предусматривает более масштабные работы в Дубенском районе. С 09.00 специалисты будут проводить ремонт на газопроводе.

Из-за этого временно будет прекращено газоснабжение до 24 коммунально-бытовых объектов и 1285 домов в селах Мирогоща Первая, Мирогоща Вторая, Молодово Первое, Молодово Второе, Молодово Третье, Костянец, Липа и Мокрое.

Жителям советуют внимательно следить за обновлением от "Газсети" и заранее подготовиться к графику отключения газа с 20 по 21 октября в Ровенской области.

