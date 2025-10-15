Жителям низки населених пунктів варто звернути увагу на графік відключення газу з 16 по 20 жовтня в Рівненській області.

Графік відключення газу з 16 по 20 жовтня в Рівненській області введуть через планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Фахівці місцевої філії "Газмережі" попереджають про перебої у роботі системи розподілу блакитного палива та закликають врахувати це під час планування побутових справ.

16.10 графік відключення газу з 16 по 20 жовтня в Рівненській області передбачає роботи у селі Лісопіль. З 08:00 буде тимчасово припинено газопостачання до 7 будинків на вулиці Вишнева.

На наступний день, 17.10, ремонтні роботи продовжаться, і блакитного палива не буде у 8 оселях на вулицях Хотинка, Хотинська та Хутірська того ж населеного пункту. Відновлення подачі відбудеться після завершення робіт та забезпечення доступу до газового обладнання у будинках.

Окрім цього, з 8:00 16.10 у Дубні фахівці Дубенської дільниці місцевої філії "Газмережі" проводитимуть ремонт газопроводу високого тиску. У цей час тимчасово припинять постачання блакитного палива до 55 споживачів на Мирогощанській, 67.

20.10 з 08:00 у Костополі тимчасово буде призупинено газопостачання до 32 квартир на Фабричній, 2. В цей же день у Дубно заплановані обмеження у 192 споживачів на Мирогощанській, 3.

Усі ремонтні роботи проводяться для підтримки безпечного і надійного функціонування газових мереж. Енергетики радять споживачам заздалегідь підготуватися до графіка відключення газу з 16 по 20 жовтня в Рівненській області. Це дозволить уникнути неприємних сюрпризів в побуті.

