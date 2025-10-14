Дефіцит продуктів у Одеській області вже безпосередньо впливає на ринок, змушуючи споживачів шукати доступніші варіанти.

Дефіцит продуктів у Одеській області створює відчутні виклики для споживачів і бізнесу, повідомляє Politeka.

Найбільш серйозно ситуація проявляється у сегменті хлібобулочних виробів, де динаміка подорожчання помітно вища, ніж на інших продовольчих напрямках.

Мешканці вже помічають поступове підвищення вартості. Експерти прогнозують, що батон із пшеничного борошна може коштувати 55 гривень, що означає майже на чверть більше у порівнянні з нинішнім рівнем. Основним чинником зростання визначають здорожчання пального, оскільки транспортування зерна та дистрибуція готової продукції залежать від витрат на перевезення.

Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус наголосив, що в Україні вистачає сировини і виробничих ресурсів для забезпечення населення. Проте саме логістика суттєво впливає на кінцеву роздрібну ціну у торговельних мережах.

Додаткові труднощі формуються через пошкодження підприємств та транспортної інфраструктури внаслідок обстрілів. Це створює ризики для постачання у регіон і підсилює фінансовий тиск на покупців.

На початку серпня 2025 року в магазинах фіксували такі розцінки: батон «Рум’янець» (450 г) — 27,90 грн, пшеничний (600–650 г) — у діапазоні 42,99–44,72 грн, житній «Бородинський» (300 г) — 44,90 грн. Прогнозоване підвищення до 55 гривень стане серйозним викликом для сімейних бюджетів.

Фахівці рекомендують заздалегідь планувати покупки й користуватися спеціальними пропозиціями торгових мереж, щоб зменшити негативний вплив. Очевидно, що дефіцит продуктів у Одеській області вже безпосередньо впливає на ринок, змушуючи споживачів шукати доступніші варіанти

