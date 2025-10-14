Подорожчання проїзду в Хмельницькій області затверджене згідно з чинними нормами та доведене до відома мешканців.

Подорожчання проїзду в Хмельницькій області зафіксували на автобусному маршруті «Ярмолинці – ст. Ярмолинці», повідомляє Politeka.

Про це інформує Ярмолинецька селищна рада.

Виконавчий комітет ухвалив постанову щодо встановлення нового тарифу — 15 гривень за одну поїздку. Підставою для перегляду вартості стали звернення перевізника Корицького В.І. та результати громадських слухань, проведених серед мешканців територіальної громади.

Запровадження змін має на меті врегулювати вартість перевезень і забезпечити належний технічний стан автобусного транспорту. Рішення підготовлено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», а також методики, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку №1175 від 17 листопада 2009 року.

Керуюча справами виконавчого комітету Юлія Стахова оприлюднила постанову на офіційному сайті ради та у друкованому виданні «Вперед». Новий тариф почав діяти відразу після публікації, а попереднє рішення №11 від 29 червня 2022 року втратило чинність.

Контроль за виконанням покладено на заступника голови Дмитра Головка, відповідального за роботу виконавчих підрозділів. Інформація щодо змін маршруту публікується відкрито на ресурсах громади, що забезпечує прозорість і доступність для громадян.

Отже, подорожчання проїзду в Хмельницькій області на напрямку «Ярмолинці – ст. Ярмолинці» затверджене згідно з чинними нормами та доведене до відома мешканців, що гарантує контроль за виконанням і відкритість прийнятих рішень.

