Місцевим жителям знову доведеться готуватися до подорожчання продуктів у Сумській області, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання продуктів у Сумській області вже помітне у багатьох базових категоріях, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну, подорожчання продуктів у Сумській області відображається на соняшниковій олії та бакалії. Середня ціна пляшки рафінованої олії становить близько 79 гривень, а в окремих мережах перевищує 80.

Проте це лише початок змін, адже експерти прогнозують, що вже від середини жовтня вартість продовольчого кошика зросте ще більше.

Як наголошують експерти, подорожчання продуктів у Сумській області стане частиною загальноукраїнського тренду. Один із народних депутатів заявив, що зростання цін не омине жодну родину.

Найбільш відчутним воно буде для тих, хто регулярно купує олію, овочі, м’ясо та молочку. Посадовець також додав, що вже найближчими тижнями соняшникова олія може подорожчати на 40%, що стане новим ударом по сімейних бюджетах.

Політик пояснив, що головними причинами такого стрибка стали збільшення вартості сировини, світові біржові коливання та зростання інфляції. Агросектор наразі перебуває під значним фінансовим тиском, а тому виробники змушені коригувати цінники відповідно до витрат.

Окрім цього, картопля поки залишається у стабільному ціновому діапазоні. Але експерти попереджають, що ситуація може змінитися навесні. Через сезонність і проблеми зі зберіганням урожай може втратити частину якості, а це автоматично спричинить новий виток цінового росту.

Якщо запаси у сховищах скоротяться, споживачам доведеться платити більше вже з початку наступного сезону.

