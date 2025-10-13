Местным жителям снова придется готовиться к подорожанию продуктов в Сумской области, так что рассказываем детали.

Подорожание продуктов в Сумской области заметно уже во многих базовых категориях, сообщает Politeka.

По данным Минфина, подорожание продуктов в Сумской области отражается на подсолнечном масле и бакалеи. Средняя цена бутылки рафинированного растительного масла составляет около 79 гривен, а в отдельных сетях превышает 80.

Однако это только начало изменений, ведь эксперты прогнозируют, что уже с середины октября стоимость продовольственной корзины вырастет еще больше.

Как отмечают эксперты, подорожание продуктов в Сумской области станет частью общеукраинского тренда. Один из народных депутатов заявил , что рост цен не обойдет ни одну семью.

Наиболее ощутимым будет для тех, кто регулярно покупает масло, овощи, мясо и молочку. Чиновник также добавил, что уже в ближайшие недели подсолнечное масло может подорожать на 40%, что станет новым ударом по семейным бюджетам.

Политик объяснил, что главными причинами такого скачка стали увеличение стоимости сырья, мировые биржевые колебания и рост инфляции. Агросектор сейчас находится под значительным финансовым давлением, а потому производители вынуждены корректировать ценники в соответствии с затратами.

Кроме того, картофель пока остается в стабильном ценовом диапазоне. Но эксперты предупреждают, что ситуация может измениться весной. Из-за сезонности и проблем с хранением урожай может потерять часть качества, а это автоматически повлечет за собой новый виток ценового роста.

Если запасы в хранилищах сократятся, потребителям придется платить больше уже с начала следующего сезона.

