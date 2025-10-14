Звернення за субсидією для пенсіонерів у Харківській області до Пенсійного фонду України є обов’язковим для окремих категорій громадян.

У 2025 році розрахунок субсидії для пенсіонерів у Харківській області на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється з урахуванням тривалості опалювального сезону, пише Politeka.

Для більшості громадян нарахування пільги відбуватиметься автоматично, без необхідності повторного подання документів.

Це означає, що навіть ті домогосподарства, які протягом літа отримували так звану «нульову» субсидію, перед початком опалювального періоду отримають автоматичний перерахунок виплат, з урахуванням актуальних тарифів та доходів.

Водночас звернення за субсидією для пенсіонерів у Харківській області до Пенсійного фонду України є обов’язковим для окремих категорій громадян, а саме:

тих, хто подає заявку на субсидію вперше;

домогосподарств, у яких змінився склад зареєстрованих осіб або перелік комунальних послуг станом на 1 жовтня;

осіб, які не отримували субсидію раніше через наявність боргів, але вже їх погасили або погодили реструктуризацію.

Розмір субсидії для пенсіонерів у Харківській області визначатиметься на основі доходів сім’ї за I та II квартали 2025 року, причому пенсійні виплати враховуватимуться у розмірі, нарахованому за серпень цього року. Такий підхід дозволяє максимально точно оцінити фінансові потреби домогосподарства та забезпечити справедливий розподіл державної допомоги.

Способи подання документів

Для оформлення субсидії громадяни можуть скористатися кількома варіантами подання документів, обираючи найбільш зручний:

Особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду України за місцем проживання.

Поштою – на адресу відповідного територіального управління Пенсійного фонду.

Онлайн – через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок «Пенсійний фонд України».

Через ЦНАП – Центри надання адміністративних послуг, уповноважені органи територіальних громад, а також через державний портал «Дія».

Громадяни, які подадуть заявку на субсидію з 1 жовтня до 30 листопада, гарантовано отримають нарахування виплат з початку опалювального сезону, тобто з 16 жовтня. Якщо ж звернення відбудеться після 30 листопада, виплати на субсидію будуть нараховані з місяця подання заяви, що дозволяє державі забезпечити ефективне та своєчасне надання фінансової підтримки всім, хто її потребує.

