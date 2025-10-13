Рробота для пенсіонерів у Київській області дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід та працювати в комфортних умовах із підтримкою колег і керівництва.

Робота для пенсіонерів у Київській області включає кілька актуальних вакансій із різними графіками та умовами, повідомляє Politeka.

Сайт work.ua надає інформацію про поточні пропозиції. Компанія «МакДональдз Юкрейн ЛТД» шукає працівника ресторану біля ст. м. Майдан Незалежності у Києві. Обов’язки включають приготування страв, обслуговування клієнтів, підтримання чистоти та командну роботу. Заробітна плата становить 26 941 грн залежно від відпрацьованих годин, податків і бонусів.

Пропонують гнучкий графік, кар’єрне зростання, офіційне працевлаштування, соцпакет, мотиваційні програми та знижки на продукцію. Вакансія доступна студентам, людям з інвалідністю та пенсіонерам.

Ще одна пропозиція від ТОВ «АВЛ Юніон Компані» у с. Щасливе передбачає роботу вантажника із зеленою продукцією для супермаркетів. Основні завдання — розвантаження, завантаження, фасування та підготовка до доставки. Заробітна плата 30 000 грн на місяць. Роботодавець забезпечує офіційне оформлення, гнучкий графік, проживання у хостелі для іногородніх і комфортні умови. Вакансія відкрита без вимоги досвіду чи освіти, головне — відповідальність, активність і бажання навчатися.

Додатково доступна робота водієм Bolt/Uber у компанії «U-Service». Працівники отримують авто 2019−2021 років, проходять навчання та техпідтримку. Доходи залежать від виконаних замовлень і можуть досягати 67 000 грн, середній чистий дохід — близько 43 000 грн. Графік індивідуальний, на повну або неповну зайнятість. Вимоги: стаж від трьох років, охайність, дотримання ПДР і виконання плану. Пропозиція відкриває можливості для студентів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області дозволяє залишатися активними, отримувати стабільний дохід та працювати в комфортних умовах із підтримкою колег і керівництва.

