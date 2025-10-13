Работа для пенсионеров в Киевской области позволяет оставаться активными, получать стабильный доход и работать в комфортных условиях с поддержкой коллег и руководства.

Работа для пенсионеров в Киевской области включает в себя несколько актуальных вакансий с разными графиками и условиями, сообщает Politeka.

Сайт work.ua предоставляет информацию о текущих предложениях. Компания «МакДональдс Юкрейн ЛТД» ищет работника ресторана возле ст. м. Майдан Незалежности в Киеве. Обязанности включают приготовление блюд, обслуживание клиентов, поддержание чистоты и командную работу. Заработная плата составляет 26941 грн в зависимости от отработанных часов, налогов и бонусов.

Предлагают гибкий график, карьерный рост, официальное трудоустройство, соцпакет, мотивационные программы и скидки на продукцию. Вакансия доступна студентам, людям с инвалидностью и пенсионерам.

Еще одно предложение от ООО «АВЛ Юнион Компани» в с. Счастливое предполагает работу грузчика с зеленой продукцией для супермаркетов. Основные задачи – разгрузка, загрузка, фасовка и подготовка к доставке. Зарплата 30 000 грн в месяц. Работодатель обеспечивает официальное оформление, гибкий график, проживание в хостеле для иногородних и комфортные условия. Вакансия открыта без требования опыта или образования, главное – ответственность, активность и желание учиться.

Дополнительно доступна работа водителем Bolt/Uber в компании U-Service. Работники получают авто 2019-2021 годов, проходят обучение и техподдержку. Доходы зависят от выполненных заказов и могут достигать 67 000 грн., средний чистый доход — около 43 000 грн. График индивидуален, на полную или неполную занятость. Требования: стаж от трех лет, аккуратность, соблюдение ПДД и выполнение плана. Предложение открывает возможности для студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Следовательно, работа для пенсионеров в Киевской области позволяет оставаться активной, получать стабильный доход и работать в комфортных условиях с поддержкой коллег и руководства.

