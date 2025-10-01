График отключения газа в октябре 2025 года в Киевской области внесет определенные неудобства в быту местных жителей.

График отключения газа в октябре 2025 года в Киевской области коснется отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.

График отключения газа в октябре 2025 г. в Киевской области предусматривают проведение плановых ремонтных работ работниками местного филиала «Газсети» для подготовки систем к осенне-зимнему периоду.

В Фастове с 6.10 по 10.10 временно будет прекращено газоснабжение по адресам: Казатинская, Локомотивная, Мироновская, А. Зинченко, Трудовая, Трудовой пер., И. Котляревского, А. Шептицкого, 8 Марта.

Потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами и не открывать их до завершения работ.

В Белой Церкви 6.10 с 08:00 до 17:00 временные неудобства затронут ряд кулиц: Верхняя (СТ "Победа"), Нижняя (СТ "Победа"), Терезинская (СТ "Победа"), СТ "Флора", переулок Архипа Люльки.

Для жителей Переяслав-Хмельницкого отделения будут действовать ограничения с 08:00 1.10 до 17:00 3.10 . Голубого топлива не будет в следующих населенных пунктах:

Кайнары, Дворковщина, Вороновщина, Яготин (Леснянская, Гулака-Артемовского, Юрия Назарца пер., Глебова, Глебова пер., Нечуя-Левицкого).

В пгт Ставище в Таращанском районе плановое прекращение газоснабжения продлится с 09:00 1.10 до 17:00 2.10 для многоквартирного дома по улице Цымбала Сергея, 28.

Газовики отмечают, что график отключения газа в октябре 2025 года в Киевской области поможет обеспечить безопасную эксплуатацию сетей и минимизировать аварийные ситуации.

