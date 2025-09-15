Не всі українці, які звертаються по субсидії для пенсіонерів у Київській області, отримують її, причини відмови різні: від боргів за комуналку до майнових обмежень, пише Politeka.net.
Розповідаємо, кому скасують допомогу.
Одержання державної субсидії для пенсіонерів у Київській області на оплату житлово-комунальних послуг може бути відмовлено з кількох причин.
Найпоширенішою причиною є наявність заборгованості за комунальні послуги. Якщо сума боргу перевищує 680 гривень і накопичена щонайменше за три місяці, субсидія не призначається. Водночас після реструктуризації боргу, його повного погашення або оскарження в суді можливість отримати субсидію зберігається.
Ще однією підставою для відмови є тривале перебування повнолітнього члена домогосподарства за кордоном. Якщо особа відсутня в Україні понад 60 днів у розрахунковому періоді, це може стати причиною непередбачуваної відмови у виплаті.
Фінансові та майнові обмеження також відіграють важливу роль. Субсидія для пенсіонерів у Київській області не надається, якщо у родині є працездатні члени без роботи, які отримують доходи нижче мінімальної заробітної плати і при цьому не сплачують ЄСВ. Виняток робиться лише для студентів та пенсіонерів.
Крім цього, нарахування обмежується за наявності наступних фінансових та майнових показників:
- банківські депозити понад 100 000 гривень;
- купівля валюти на суму понад 50 000 гривень протягом року;
- заборгованість по аліментах на три та більше місяці;
- великі покупки на суму від 50 000 гривень (крім лікування або придбання житла після продажу попереднього).
Окремо перевіряється наявність нерухомості та транспортних засобів. Відмову можуть отримати власники:
- більше ніж одного житлового приміщення, за винятком житла на тимчасово окупованих територіях;
- квартири площею понад 130 квадратних метрів або будинки площею понад 230 квадратних метрів;
- автомобілі віком до 5 років або кілька транспортних засобів віком до 15 років (за винятком мопедів та причепів).
