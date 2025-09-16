Звернутися по таку грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна кількома способами.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається лише тим українцям поважного віку, що виконали важливі умови, повідомляє Politeka.net.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше ніж 32 роки страхового стажу. Якщо особа досягла 63 років, достатньо вже 22 років стажу, а у 65 мінімальна вимога складає 15 hjrsd. Важливо зазначити, що до 2028 року умови для виходу на пенсію у 60 і 63 роки щороку будуть посилюватися – необхідний стаж зростатиме на один рік.

Якщо ж до 65 людина не накопичила необхідного стажу, вона може оформити державну грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області. Ця виплата призначається у випадку, якщо середньомісячний дохід за останні шість місяців не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця межа становить 2361 гривню.

Розмір соціальної допомоги для тих, хто не має права на пенсію, дорівнює 30% від прожиткового мінімуму. Це означає, що у 2025 році виплата складає 708,3 гривні.

Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 26 березня 2008 року №265, держава гарантує доплату до рівня прожиткового мінімуму. Таким чином, якщо основна допомога є меншою, особа отримає додаткову адресну виплату, щоб загальна сума досягала 2361 гривні.

Звернутися по таку грошову допомогу для пенсіонерів у Київській області можна кількома способами. Найпоширеніший варіант – особисто подати документи у сервісному центрі Пенсійного фонду України або до уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи в Центрі надання адміністративних послуг. Також існує можливість подати заявку дистанційно – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок чи портал «Дія», використовуючи кваліфікований електронний підпис.

