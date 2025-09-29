Українським переселенцям продовжили виплати до лютого 2026 року автоматично, однак грошову допомогу для ВПО у Київській області області можуть отримати не всі, пише Politeka.net.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики та єдності України, виплати вже продовжені автоматично до лютого 2026 року, тож більшості переселенців не потрібно подавати повторні заяви.

Ця програма спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, які через збройну агресію втратили житло або можливість забезпечувати себе самостійно.

Право на отримання державної грошової допомоги для ВПО у Київській області мають люди з інвалідністю I–III групи, сім’ї з дітьми віком до 18 років, а також родини, у яких діти продовжують навчання до 23 років. Її можуть отримувати й ті сім’ї, у складі яких усі члени є непрацездатними.

Важливо, що уряд спростив низку процедур, аби отримання допомоги стало ще доступнішим. Наприклад, тепер наявність понад 100 тисяч гривень на депозитному рахунку не є підставою для відмови у виплатах дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також тим, хто перебуває в прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Окрім цього, грошову підтримку можуть відновити й працездатні переселенці, якщо після припинення виплат вони офіційно працевлаштувалися або зареєструвалися в центрі зайнятості як безробітні.

Розмір грошової допомоги для ВПО у Київській області: залишається незмінним: 2000 гривень на кожного дорослого члена родини та 3000 гривень на кожну дитину або особу з інвалідністю. Виплати надаються кожному члену родини, який належить до вразливої категорії населення або має низький рівень доходу.

Однак уряд визначив і випадки, коли право на отримання може бути втрачено. Це стосується тих переселенців, які перебувають за межами України понад 30 днів поспіль або більше 60 днів сукупно протягом пів року. Також виплати можуть бути скасовані, якщо особа здає в оренду власне житло, зокрема й на територіях, де тривають бойові дії. Водночас варто пам’ятати, що одноразові компенсаційні виплати не впливають на можливість отримання щомісячної допомоги.

Подати документи на призначення виплат або її поновлення можна у зручний спосіб. Заявники мають змогу:

звернутися особисто до сервісних центрів соціального захисту населення;

надіслати документи поштою;

скористатися онлайн-сервісами — вебпорталом Пенсійного фонду України або порталом «Дія».

