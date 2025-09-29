Украинским переселенцам продлили выплаты до февраля 2026 года автоматически, однако денежную помощь для ВПЛ в Киевской области могут получить не все, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Министерстве социальной политики и единства Украины, выплаты уже продлены автоматически до февраля 2026 года, так что большинству переселенцев не нужно подавать повторные заявления.

Эта программа направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, из-за вооруженной агрессии потерявших жилье или возможность обеспечивать себя самостоятельно.

Право на получение государственной денежной помощи для ВПЛ в Киевской области имеют люди с инвалидностью I–III группы, семьи с детьми младше 18 лет, а также семьи, в которых дети продолжают обучение до 23 лет. Ее могут получать и те семьи, в составе которых все члены нетрудоспособны.

Важно, что правительство упростило ряд процедур, чтобы получение помощи стало еще доступнее. Например, теперь наличие более 100 тысяч гривен на депозитном счете не является основанием для отказа в выплатах детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, а также находящимся в приемных семьях или детских домах семейного типа. Кроме того, денежную поддержку могут восстановить и трудоспособные переселенцы, если после прекращения выплат они официально трудоустроились или зарегистрировались в центре занятости как безработные.

Размер денежной помощи для ВПЛ в Киевской области остается неизменным: 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью. Они предоставляются каждому члену семьи, принадлежащему к уязвимой категории населения или имеющему низкий уровень дохода.

Однако правительство определило и случаи, когда право на получение может быть утрачено. Это касается переселенцев, которые находятся за пределами Украины более 30 дней подряд или более 60 дней совокупно в течение полугода. Также они могут быть отменены, если лицо сдает в аренду собственное жилье, в том числе и на территориях, где продолжаются боевые действия. В то же время следует помнить, что единовременные компенсационные выплаты не влияют на возможность получения ежемесячного пособия.

Подать документы на назначение поддержки или ее возобновление можно удобным способом. Заявители могут:

обратиться лично в сервисные центры социальной защиты населения;

прислать документы по почте;

воспользоваться онлайн-сервисами – вебпорталом Пенсионного фонда Украины или порталом «Дія».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: кому будут выплачивать более 700 гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: кто останется без помощи на оплату коммуналки.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: в ПФУ раскрыли, какую сумму начислят.