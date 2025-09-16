Через проведення ремонтних робіт на залізничних коліях відбулися тимчасові зміни маршрутів та введено новий графік руху поїздів на Київщині.

Новий графік руху поїздів на Київщині вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" через низку ремонтних робіт на залізницних коліях, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Через проведення ремонтних робіт на залізничних коліях відбулися тимчасові зміни маршрутів і графіків приміських експресів у Київській області. Місцеві пасажири повинні враховувати ці зміни при плануванні поїздок, адже відкориговані розклади можуть вплинути на час прибуття та відправлення потягів.

Зокрема, новий графік руху поїздів на Київщині торкнувся наступних рейсів:

№6017 Київ - Фастів-1 буде відправлятися з Києва о 11:56 і прибувати до Фастова-1 о 13:37. Раніше цей поїзд вирушав о 12:13 та прибував о 13:18 відповідно. Зміни розкладу діятимуть з 17 по 20 вересня 2025 року.

№6234 Фастів-1 - Миронівка буде вирушати зі станції Фастів-1 о 06:26 і прибувати до Миронівки о 08:42, замість попередніх відправлення о 06:50 та прибуття о 08:56. Ці зміни триватимуть з 18 вересня по 20 жовтня 2025 року.

№6235 Миронівка - Фастів-1 здійснюватиме відправлення о 12:23 та прибуття до Фастова-1 о 14:36, замість колишнього графіка 12:40 - 14:45. Змінений розклад діятиме з 17 вересня по 17 жовтня 2025 року.

№6807 Гребінка - Київ буде рухатися за звичним розкладом з початкової станції, проте час проходження через станцію Баришівка змінився: тепер поїзд проходитиме її о 10:19 замість 10:00 та прибуватиме до Києва о 11:56 замість 11:35.

Зміни та новий графік руху поїздів на Київщині пов’язані з проведенням ремонтних робіт на коліях, спрямованих на підвищення безпеки руху та якості інфраструктури. Пасажирам рекомендується заздалегідь перевіряти актуальний розклад і планувати поїздки з урахуванням зазначених змін, аби уникнути незручностей та запізнень.

