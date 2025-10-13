Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает комплекс мероприятий по размещению и сопровождению уязвимых жителей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах осуществляется через устройство модульного городка, которое станет временным жильем для жителей общины, оставшихся без домов, сообщает Politeka.

По информации городского департамента социальной защиты, этот проект призван поддержать внутренне перемещенные семьи и граждан, чьи дома пострадали в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделено людям старшего возраста, нуждающимся в безопасной среде и постоянной заботе. Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает комплекс мероприятий по размещению и сопровождению уязвимых жителей.

Организацию процесса осуществляет Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета. Сотрудники формируют списки лиц, принимают заявления, проводят консультации и контролируют порядок представления документов. Чтобы получить возможность проживания, необходимо заполнить заявление установленного образца.

Представление документов происходит в общественной приемной по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники принимают заявителей, проверяют предоставленные бумаги, объясняют условия оформления и помогают заполнить анкету. Для регистрации нужно иметь паспорт, идентификационный код, справку внутри перемещенного лица. Если обращается семья, в заявлении указывают всех членов, нуждающихся в временном жилье.

Итак, гуманитарная поддержка обеспечивает переселенцев и пожилых граждан обустроенными местами проживания, создавая безопасные условия и предоставляя возможность стабильного пребывания для самых уязвимых жителей общины.

