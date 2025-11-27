Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области является разовой поддержкой, направленной на наиболее уязвимые категории населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрена для отдельных категорий граждан, в частности, для внутренне перемещенных лиц, проживающих в Александрийской общине, сообщает Politeka.

Проект реализуется на основании информации, обнародованной Александровским городским советом.

Право на выплату имеют несколько определенных групп. Это многодетные семьи, где денежные средства начисляются на каждого члена семьи, люди с инвалидностью первой и второй группы, а также граждане, которым исполнилось 80 лет. Выплата для пенсионеров и указанных категорий составляет 3000 гривен.

Для семей со многими детьми сумма определяется в таком же размере на каждого человека. Предполагается, что помощь оказывается один раз в течение года и не зависит от других социальных или финансовых поступлений, кроме случаев, когда получатель находится на полном государственном обеспечении.

Чтобы получить денежные средства, нужно подготовить пакет документов. Основной перечень содержит письменное заявление, копию паспорта или иного удостоверения, идентификационный код, справку о регистрации как ВПЛ и банковский документ с номером счета IBAN.

Дополнительно необходимые специфические подтверждения: лица с инвалидностью должны предоставить копию справки МСЭК, выдержку из заключения экспертной комиссии и удостоверение (при наличии). Многодетные семьи должны добавить копии свидетельств о рождении детей до 14 лет и соответствующие удостоверения.

Для подачи документов следует обратиться непосредственно в Управление социальной защиты населения, расположенное в городе Александрия по адресу: улица Шевченко, 109, кабинеты 5 или 15. Именно этот орган принимает заявления и формирует окончательный список получателей.

Итак, денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области является разовой поддержкой, направленной на наиболее уязвимые категории населения, проживающих на территории общины.

