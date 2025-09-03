Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається завдяки державним та міжнародним ініціативам.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне для українців різних категорій, повідомляє Politeka.

Право на отримання помешкання мають військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, діти-сироти та ті, кого позбавлено батьківського піклування, родини загиблих захисників і громадяни, чиї будинки зруйновані через бойові дії. Закон про житловий фонд соціального призначення визначає порядок надання соцжитла, проте отримання квартири може займати тривалий час через необхідність збору документів і очікування своєї черги.

Для переселенців держава пропонує нові або відремонтовані квартири у безпечних регіонах та службові приміщення на тимчасовій основі. Пріоритет надається родинам з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. Військові мають змогу отримати новобудови або дім, відновлений коштом бюджету чи донорів.

Програма «єВідновлення» забезпечує компенсації у формі сертифікатів на нові квартири або фінансування будівництва для тих, чиї домівки постраждали від війни. Ініціатива «єОселя» спрямована на військових, педагогів, медиків і науковців та передбачає іпотеку під 3%, тоді як інші громадяни користуються ставкою 7%. Максимальна площа за програмою становить 52,5 м² на одного та 21 м² на кожного члена сім’ї.

Додатково програма «Доступне житло» дозволяє компенсувати до 30% вартості квартири, а решту покрити власними коштами або кредитом.

Отже, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається завдяки державним та міжнародним ініціативам, які охоплюють різні категорії населення, забезпечуючи дах над головою в умовах війни та допомагаючи стабілізувати побут переселенців.

Джерело: 24 канал

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.