Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області стала реальністю завдяки низці відкритих вакансій, які не потребують ідеального здоров’я чи надвисокої активності, повідомляє Politeka.

Актуальні пропозиції висвітлює сайт work.ua.

Низка підприємств у регіоні активно запрошують на роботу людей поважного віку, пропонуючи гідну оплату та гнучкі умови.

Зокрема, компанія Фалькон Агро Групп у Кропивницькому шукає водія навантажувача. Пропонують 19 500 грн плюс премію за підсумками кожного місяця. Важливо мати відповідні документи, досвід та уважно ставитися до техніки. Робочий графік — з 8:00 до 17:00. Працівників безкоштовно доставляють на підприємство, стабільно виплачують зарплату.

Також актуальна вакансія охоронника від RetailGroup. Заробітна плата стартує від 18 400 грн. Досвід необов’язковий — пропонують навчання. Графік — два дні через два, з 8:00 до 22:00. Робота полягає в забезпеченні порядку, захисті співробітників, відвідувачів, майна магазину. Надається форма, присутнє кар’єрне зростання.

Ще одна опція — продавець-консультант у Loot.sells. Там чекають працівників, охочих займатися торгівлею, комунікацією з клієнтами та супроводом соціальних мереж. Гарантовані 18–24 тисячі гривень, стабільний графік із 9:00 до 19:00, зручне розташування, офіційне оформлення.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює різні сфери — агросектор, охорону, торгівлю — дозволяючи кожному знайти своє місце. Ці пропозиції дають змогу не лише заробляти, а й залишатися соціально активними незалежно від віку.

