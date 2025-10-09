Пасажири та любителі пересуватисся залізницею можуть розраховувати на новий графік руху поїздів з Києва.

Із середини жовтня українці зможуть подорожувати до Румунії без пересадок, адже вступить в дію новий графік руху поїздів з Києва, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України, цього тижня, з 10 жовтня, у перший рейс вирушить довгоочікуваний пасажирський склад «Київ-Бухарест», який напряму з’єднає дві європейські столиці.

Новий графік руху поїздів стане гарною новиною для тих, хто часто подорожує Європою або планує поїздку до Румунії. Квитки на дебютний рейс почали продавати ще 4 жовтня, і лише за кілька днів понад три сотні людей встигли їх придбати.

Такий ажіотаж свідчить про високий попит на напрямок, який досі не мав зручного прямого сполучення. Місце у купе коштує 3969 гривень, що для міжнародного маршруту є цілком прийнятною ціною.

За новим графіком руху поїздів з Києва, пасажирський склад вирушатиме зі столичного вокзалу о 06:30, а прибуватиме на головний вокзал Бухареста Gara de Nord о 06:47 наступного дня.

Подорож триватиме 24 години і 17 хвилин. Зворотний рейс із Бухареста запланований на 19:10, прибуття до нашої столиці очікується о 19:34 наступного дня.

Маршрут проходитиме через Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, а далі перетинатиме територію Молдови (через станції Велчинець і Унгени) та прямуватиме до румунського міста Ясси, після чого зупинятиметься в серці країни.

Як пояснили в «Укрзалізниці», розклад продуманий таким чином, щоб пасажири могли дістатися не лише до кінцевої станції, а й могли зручно скористатися міжнародними аеропортами.

