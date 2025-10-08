З 7 жовтня запровадили новий графік руху транспорту в Хмельницькому, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці міського управління транспорту та звʼязку, новий графік руху в Хмельницькому стосується автобусного маршруту №3 «Озерна – Ракове».

У межах оновлення транспортної мережі автобус тепер курсуватиме із заїздом до Книжківців, а саме до зупинки «вул. Зеньковського». Рішення ухвалили після численних звернень мешканців цього мікрорайону.

Новий графік руху в Хмельницькому діє у тестовому режимі. У міській раді пояснили, що поки заїзд до Книжківців буде відбуватися двічі на день.

Це своєрідний пробний період, аби перевірити зручність змін для пасажирів і оцінити, чи не створюють нові рейси додаткового навантаження на маршрут.

В управлінні транспорту і зв’язку міськради зазначили, що зміни не вплинуть на основний напрямок курсування автобуса, однак водії тепер здійснюватимуть невелике відгалуження. Усе організовано так, щоб поїздка залишалася комфортною і не займала значно більше часу.

За новим розкладом автобус, який відправляється з Озерної, на вулиці Довженка повертає у бік Книжківців і прямує до зупинки «Зеньковського».

Там він розвертається, далі повертається на вулицю Довженка і продовжує їхати за основним маршрутом у напрямку кладовища Ракове. Після висадки пасажирів водій робить коротку перерву, приблизно п’ять хвилин, і їде вже в зворотній бік.

Розклад передбачає два основні заїзди в обидва боки. З боку мікрорайону Озерна автобус прибуватиме на зупинку «вул. Зеньковського» о 10:37 та 15:33. У зворотному - він зупинятиметься тут о 11:07 та 16:03.

