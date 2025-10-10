Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області в межах програми надаватиметься на рівні домогосподарства.

Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає надання одноразової грошової допомоги мешканцям у Сумській області, зокрема пенсіонерам та представникам інших категорій, пише Politeka.

Про це розповіло Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Під дію нової державної програми потрапляють мешканці населених пунктів, розташованих у межах десяти кілометрів від державного кордону з російською федерацією або безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. У таких громадах право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області матимуть усі домогосподарства, які використовують тверде паливо для опалення, незалежно від їхнього соціального статусу чи належності до вразливих категорій.

Окрім того, право на виплати отримають і жителі територій активних бойових дій, розташованих за межами десятикілометрової зони, зокрема у Сумській області та інших дев’яти прифронтових регіонах України. Тоді призначення допомоги відбуватиметься з урахуванням соціального статусу заявників і наявного обсягу фінансування. Таким чином, пріоритет надаватиметься тим домогосподарствам, які справді перебувають у складних життєвих обставинах і потребують термінової підтримки.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області в межах програми надаватиметься на рівні домогосподарства і буде одноразовою — її виплачуватимуть один раз за весь опалювальний сезон. Отримати кошти зможуть не лише пенсіонери, а й інші категорії громадян, які відповідають визначеним критеріям.

Щоб скористатися цією державною підтримкою, мешканці мають звернутися до органів місцевого самоврядування та подати відповідну заяву. Виплати здійснюватимуться у безготівковій формі впродовж вересня та жовтня. Це дозволить родинам заздалегідь підготуватися до зими, придбати тверде паливо чи інші необхідні ресурси для обігріву своїх домівок.

Важливою особливістю програми є принцип «гроші ходять за людиною». Він передбачає, що навіть у разі евакуації заявника або його родини після подання заявки кошти все одно будуть перераховані на їхню користь. Це гарантує, що допомога не буде втрачена через зміну місця проживання та дійде до тих, хто її потребує.

Окремо уряд наголосив, що отримана одноразова виплата не включатиметься до сукупного місячного доходу домогосподарства. Це означає, що така допомога не вплине на право отримувати інші види соціальної підтримки чи державних виплат. Таким чином, програма не лише допомагає підготуватися до опалювального сезону, а й забезпечує додаткові гарантії соціального захисту для найбільш вразливих верств населення, які живуть у прифронтових регіонах України.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: які нові ціни діють.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Сумах: українцям розкрили, де можна отримати їжу.