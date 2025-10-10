Денежное пособие для пенсионеров в Сумской области в рамках программы будет предоставляться на уровне домохозяйства.

Кабмин принял постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи жителям в Сумской области, в том числе пенсионерам и представителям других категорий, пишет Politeka.

Об этом рассказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Под действие новой государственной программы попадают жители населенных пунктов, расположенных в пределах десяти километров от государственной границы с российской федерацией или непосредственно вблизи линии боевого столкновения. В таких общинах право на получение денежной помощи для пенсионеров в Сумской области будут иметь все домохозяйства, которые используют твердое топливо для отопления, независимо от их социального статуса или принадлежности к уязвимым категориям.

Кроме того, право на выплаты получат и жители территорий активных боевых действий, расположенных за пределами десятикилометровой зоны, в частности, в Сумской области и других девяти прифронтовых регионах Украины. Тогда назначение будет происходить с учетом социального статуса заявителей и имеющегося объема финансирования. Таким образом, приоритет будет предоставляться тем домохозяйствам, которые действительно находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в срочной поддержке.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области в рамках программы будет предоставляться на уровне домохозяйства и будет одноразовой - ее будут выплачивать один раз за весь отопительный сезон. Получить средства смогут не только пенсионеры, но и другие категории граждан, отвечающих определенным критериям.

Чтобы воспользоваться этой государственной поддержкой, жители должны обратиться в органы местного самоуправления и подать заявление. Выплаты будут производиться в безналичной форме в течение сентября и октября. Это позволит семьям заранее подготовиться к зиме, купить твердое топливо или другие необходимые ресурсы для обогрева своих домов.

Важной особенностью программы является принцип «деньги ходят за человеком». Он предусматривает, что даже в случае эвакуации заявителя или его семьи после подачи заявки средства все равно будут перечислены в их пользу. Это гарантирует, что помощь не будет потеряна из-за изменения места жительства и дойдет до тех, кто в ней нуждается.

Отдельно правительство подчеркнуло, что полученная единовременная выплата не будет включаться в совокупный месячный доход домохозяйства. Это означает, что такая поддержка не повлияет на право получать другие виды социальной поддержки или государственных выплат. Таким образом, программа не только помогает подготовиться к отопительному сезону, но и обеспечивает дополнительные гарантии социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, живущих в прифронтовых регионах Украины.

