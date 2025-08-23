Работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает разные сферы.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области стала реальностью благодаря ряду открытых вакансий, не требующих идеального здоровья или сверхвысокой активности, сообщает Politeka.

Актуальные предложения освещает сайт work.ua.

Ряд предприятий в регионе активно приглашают на работу людей преклонных лет, предлагая достойную оплату и гибкие условия.

В частности, компания Фалькон Агро Групп в Кропивницком ищет водителя погрузчика. Предлагают 19500 грн плюс премию по итогам каждого месяца. Важно иметь соответствующие документы, опыт и внимательно относиться к технике. Рабочий график – с 8:00 до 17:00. Сотрудников бесплатно доставляют на предприятие, стабильно выплачивают зарплату.

Также актуальна вакансия охранника от RetailGroup . Заработная плата стартует от 18400 грн. Опыт необязательный – предлагают обучение. График – два дня через два, с 8:00 до 22:00. Работа заключается в обеспечении порядка, защите сотрудников, посетителей, имуществе магазина. Предоставляется форма, присутствует карьерный рост.

Еще одна опция – продавец-консультант в Loot.sells . Там ждут работников, желающих заниматься торговлей, коммуникацией с клиентами и сопровождением социальных сетей. Гарантировано 18–24 тысячи гривен, стабильный график с 9:00 до 19:00, удобное расположение, официальное оформление.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области охватывает разные сферы – агросектор, охрану, торговлю – позволяя каждому найти свое место. Эти предложения позволяют не только зарабатывать, но и оставаться социально активными вне зависимости от возраста.

