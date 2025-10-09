У різних громадах Київської області в період із 10 по 14 жовтня 2025 року ДТЕК буде застосовувати нові графіки відключення світла.

Енергетики попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області з 10 по 14 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними ДТЕК, у пʼятницю, 10 жовтня, графіки відключення світла в Київській області буде застосовано в таких населених пунктах:

Обухів (вул. Дзюбівка, Жеваги, Захисників України, Ковалевського, Лугова, Міжгірна, Польок, ж/м "Патріотичний", "Польок"), Нещерів (Вербна, Горіхова, Молодіжна, Незалежності, Полунична) – з 8:00 до 20:00;

(вул. Дзюбівка, Жеваги, Захисників України, Ковалевського, Лугова, Міжгірна, Польок, ж/м "Патріотичний", "Польок"), (Вербна, Горіхова, Молодіжна, Незалежності, Полунична) – з 8:00 до 20:00; Черняхів (Вишнева, Запорізька, Польова, Приозерна, Трипільська) – з 8:00 до 23:59;

(Вишнева, Запорізька, Польова, Приозерна, Трипільська) – з 8:00 до 23:59; Бородянка (Бучанська, Макарівська, Селекційна, пров. Липовий), Качали (Кооперативна) – з 8:30 до 16:30.

У суботу, 11 числа, планові знеструмлення відбудуться:

з 9:00 до 19:00 у с. Вища Дубечня по вулицях Вишнева, Деснянська, Київська, Лісова, Лугова, Перемоги, Прибережна, Соборна, Шевченка, пров. Лісовий;

по вулицях Вишнева, Деснянська, Київська, Лісова, Лугова, Перемоги, Прибережна, Соборна, Шевченка, пров. Лісовий; із 00:00 до 23:59 у місті Кагарлик по вул. Білоцерківська, Бригадна, Городецька, Дачна, Вознесенська, Каштанова, Магістральна, Миру, Нектарна, Одеська, Олега Фоміна, Перспективна, Польова, Сергієнка та ін.

У неділю, 12.10, обмеження діятимуть із 8:30 до 19:00 у с. Велика Каратуль (Лугова, Перемоги) та с. Виповзки (Свято-Троїцька), а в понеділок, 13.10, в місті Переяслав (Альтицькі луки, Борисоглібська, Миколи Леонтовича).

Крім того, у вказаний період часу часткові графіки відключення світла діятимуть у межах Узинської міської територіальної громади: 10 та 11 жовтня – Василів, Буденний, Михайлівка, Людвинівка, Степок, Перегонівка; 13 – Іванівка; 14 – Іванівка, Йосипівка, Узин, Красне, Затиша.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про подорожчання продуктів: чого очікувати восени 2025 року.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на електроенергію: кого торкнулися зміни.

Крім того, Politeka розповідала про грошову допомогу для пенсіонерів : хто може претендувати на виплати, перелік категорій.