Мешканці Сумської області хвилюються про новий виток подорожчання продуктів, адже все це дуже впливає на гаманець.

Подорожчання продуктів у Сумській області, як кажуть експерти, буде дуже відчутним у середині жовтня, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну станом на 17 вересня 2025 року середня вартість олії Олейна рафінована обʼємом 850 мілілітрів складає 79,17 гривні.

В мережі Novus вона коштує 81,99, у Metro 81,50, а в Megamarket 80,30. Щедрий Дар продається в середньому за 79,83. Ці цифри свідчать, що ціни на базові позиції вже зараз мають помітні коливання і тенденція до зростання стає очевидною.

Експерти зазначають, що подорожчання продуктів у Сумській області у найближчі місяці буде помітним для кожної родини. Основними факторами, які вплинули на стрибок цін, стали підвищення цін на сировину, коливання на світових біржах та загальна інфляція, яка вдарила по аграрному сектору.

Найбільше виросте вартість соняшникової олії (близько 40 відсотків), а це товар, який є у кожному домі і входить до споживчого кошика всіх сімей.

Ситуація з овочами теж не дуже втішна. Запаси власного виробництва вистачать ненадовго, а навесні ринок буде заповнений переважно імпортними товарами, що спричинить додаткове подорожчання продуктів у Сумській обалсті. Йдеться про цінники на капусту, моркву, цибулю та інші базові культури.

Додатковий тиск на ціни створює ріст вартості зернових культур, сої, кукурудзи та соняшнику, що безпосередньо впливає на собівартість м’яса, молочки.

Серед головних причин підняття ціників експерт називає наслідки війни, яка порушила логістичні ланцюги та роботу ринків, нестачу робочої сили, підвищення тарифів на електроенергію, а також глобальні економічні тенденції.

