Жители Сумской области переживают о новом витке подорожания продуктов, ведь все это оказывает большое влияние на кошелек.

Подорожание продуктов в Сумской области , как говорят эксперты, будет очень ощутимым в середине октября, сообщает Politeka.

По данным Минфина, по состоянию на 17 сентября 2025 года средняя стоимость масла Олейна рафинированная объемом 850 миллилитров составляет 79,17 гривны.

В сети Novus она стоит 81,99, у Metro 81,50, а у Megamarket 80,30. Щедрый Дар продается в среднем по 79,83. Эти цифры свидетельствуют, что цены на базовые позиции уже сейчас имеют заметные колебания и тенденция роста становится очевидной.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Сумской области в ближайшие месяцы будет заметно для каждой семьи. Основными факторами, повлиявшими на скачок цен, стали повышение цен на сырье, колебания на мировых биржах и общая инфляция, ударившая по аграрному сектору.

Больше вырастет стоимость подсолнечного масла (около 40 процентов), а это товар, который есть в каждом доме и входит в потребительскую корзину всех семей.

Ситуация с овощами тоже не очень отрадная. Запасы собственного производства хватят ненадолго, а весной рынок будет заполнен преимущественно импортными товарами, что приведет к дополнительному подорожанию продуктов в Сумской области. Речь идет о ценниках на капусту, морковь, лук и другие базовые культуры.

Дополнительное давление на цены создает рост стоимости зерновых культур, сои, кукурузы и подсолнечника, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость мяса, молочки.

Среди главных причин поднятия ценников эксперт называет последствия войны, нарушившей логистические цепи и работу рынков, нехватку рабочей силы, повышение тарифов на электроэнергию, а также глобальные экономические тенденции.

