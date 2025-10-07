Мешканців Київської області попереджають про нові локальні графіки відключення світла в регіоні на період із 8 по 11 жовтня 2025 року.

У ДТЕК оголосили, які графіки відключення світла будуть застосовувати в Київській області з 8 по 11 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

На середу, 8 жовтня, в Київській області зокрема плануються такі графіки відключення світла:

Новосілки (вул. Буртова, Пришкільна, Деснянська, Енергетиків, Кар’єрна, Корольова, Лісова, Ореханова, Польова, Придеснянська, Соснова, Урожайна, Шевченка, Яблунева) – з 9 до 19;

(вул. Буртова, Пришкільна, Деснянська, Енергетиків, Кар’єрна, Корольова, Лісова, Ореханова, Польова, Придеснянська, Соснова, Урожайна, Шевченка, Яблунева) – з 9 до 19; Затишне (Весняна, Квітнева, Молодіжна, Тютюна, Паркова, Травнева), Ревне (масив “Південний”, вул. Квітнева) – з 8:30 до 19:00;

(Весняна, Квітнева, Молодіжна, Тютюна, Паркова, Травнева), (масив “Південний”, вул. Квітнева) – з 8:30 до 19:00; Гоголів (Замкова, Отамана Ромашки, Преображенська, Франка, Ярослава Мудрого) – з 9 до 19;

У четвер, 9 числа, планові знеструмлення будуть задіювати із 9 до 19 години частково в населених пунктах Пірнове, Гоголів, Тарасівка, Велика Димерка та Бобрик, пише Politeka.

У межах Бopoдянської селищної територіальної громади часткові обмеження діятимуть протягом двох днів, у середу та четвер, із 8:00 до 20:00 (у деяких випадках до 16:30) в таких населених пунктах: Загальці, Нова Буда, Вишняки, Майданівка, Пилиповичі, Язвинка, Поташня, Бондарня, Бородянка, Дружня, Качали.

У межах Узинської міської громади планові знеструмлення відбуватимуться щодня з 8 по 11 число орієнтовно з 8 до 20 години:

Василів (вул. Горіхова, Стадника, Садова);

Буденний (Гагаріна, Набережна, Шевченка, Травнева, Червона Зірка);

Михайлівка (Дружба, Набережна, Польова);

Людвинівка (Волі, Незалежна);

Степок (Миру);

Перегонівка (Механізаторів).

Крім того, за даними ДТЕК, 09.10 та 11.10 графіки відключення світла також діятимуть у с. Вища Дубечня по вулицях Вишнева, Деснянська, Київська, Лісова, Лугова, Перемоги, Прибережна, Соборна, Шевченка, пров. Лісовий.

