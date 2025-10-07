Жителей Киевской области предупреждают о новых локальных графиках отключения света в регионе на период с 8 по 11 октября 2025 года.

В ДТЭК объявили, какие графики отключения света будут применять в Киевской области с 8 по 11 октября 2025 года, сообщает Politeka.

На среду, 8 октября, в Киевской области, в частности, планируются следующие графики отключения света:

Новоселки (ул. Буртова, Пришкольная, Деснянская, Энергетиков, Карьерная, Королева, Лесная, Ореханова, Полевая, Придеснянская, Сосновая, Урожайная, Шевченко, Яблоневая) – с 9 до 19;

(ул. Буртова, Пришкольная, Деснянская, Энергетиков, Карьерная, Королева, Лесная, Ореханова, Полевая, Придеснянская, Сосновая, Урожайная, Шевченко, Яблоневая) – с 9 до 19; Уютное (Весенняя, Апрельская, Молодежная, Тютюна, Парковая, Майская), Ревное (массив "Южный", ул. Апрельская) - с 8:30 до 19:00;

(Весенняя, Апрельская, Молодежная, Тютюна, Парковая, Майская), (массив "Южный", ул. Апрельская) - с 8:30 до 19:00; Гоголев (Замковая, Атамана Ромашки, Преображенская, Франко, Ярослава Мудрого) – с 9 до 19;

В четверг, 9 числа, плановые обесточивания будут задействовать с 9 до 19 часов частично в населенных пунктах Пирново, Гоголев, Тарасовка, Великая Дымерка и Бобрик, пишет Politeka.

В пределах Бородянской поселковой территориальной общины частичные ограничения будут действовать в течение двух дней, в среду и четверг, с 8:00 до 20:00 (в некоторых случаях до 16:30) в таких населенных пунктах: Загальцы, Новая Буда, Вишняки, Майдановка, Пилиповичи, Язвинка, Поташня, Бородянка, Дружня, Качали.

В пределах Узинской городской общины плановые обесточивания будут проходить ежедневно с 8 по 11 число ориентировочно с 8 до 20 часов:

Васильев (ул. Орехова, Стадника, Садовая);

Буденный (Гагарина, Набережная, Шевченко, Майская, Красная Звезда);

Михайловка (Дружба, Набережная, Полевая);

Людвиновка (Воли, Независимая);

Степок (Мира);

Перегоновка (Механизаторов).

Кроме того, по данным ДТЭК, 09.10 и 11.10 графики отключения света будут действовать в с. Высшая Дубечня по улицам Вишневая, Деснянская, Киевская, Лесная, Луговая, Победы, Прибрежная, Соборная, Шевченко, пер. Лесной.

