В разных общинах Киевской области в период с 10 по 14 октября 2025 года ДТЭК будет применять новые графики отключения света.

Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области с 10 по 14 октября 2025 года, сообщает Politeka.

По данным ДТЭК, в пятницу, 10 октября, графики отключения света в Киевской области будут применены в следующих населенных пунктах:

Обухов (ул. Дзюбовка, Жеваги, Защитников Украины, Ковалевского, Луговая, Межгорная, Польок, ж/м "Патриотический", "Польок"), Нещеров (Вербная, Ореховая, Молодежная, Независимости, Клубничная) - с 8:00 до 20:00;

(ул. Дзюбовка, Жеваги, Защитников Украины, Ковалевского, Луговая, Межгорная, Польок, ж/м "Патриотический", "Польок"), (Вербная, Ореховая, Молодежная, Независимости, Клубничная) - с 8:00 до 20:00; Черняхов (Вишневая, Запорожская, Полевая, Приозерная, Трипольская) – с 8:00 до 23:59;

(Вишневая, Запорожская, Полевая, Приозерная, Трипольская) – с 8:00 до 23:59; Бородянка (Бучанская, Макаровская, Селекционная, пер. Липовый), Качалы (Кооперативная) – с 8:30 до 16:30.

В субботу, 11 числа, плановые обесточивания состоятся:

с 9:00 до 19:00 в с. Высшая Дубечня по улицам Вишневая, Деснянская, Киевская, Лесная, Луговая, Победы, Прибрежная, Соборная, Шевченко, пер. Лесной;

по улицам Вишневая, Деснянская, Киевская, Лесная, Луговая, Победы, Прибрежная, Соборная, Шевченко, пер. Лесной; с 00:00 до 23:59 в городе Кагарлык по ул. Белоцерковская, Бригадная, Городецкая, Дачная, Вознесенская, Каштановая, Магистральная, Мира, Нектарная, Одесская, Олега Фомина, Перспективная, Полевая, Сергиенко и др.

В воскресенье, 12.10, ограничения будут действовать с 8:30 до 19:00 в с. Большая Каратуль (Луговая, Победы) и с. Выползки (Свято-Троицкая), а в понедельник, 13.10, в городе Переяслав (Альтицкие луга, Борисоглебская, Николая Леонтовича).

Кроме того, в указанный период времени частичные графики отключения света будут действовать в пределах Узинской городской территориальной общины: 10 и 11 октября – Васильев, Буденный, Михайловка, Людвиновка, Степок, Перегоновка; 13 – Ивановка; 14 – Ивановка, Иосифовка, Узин, Красное, Затиша.

