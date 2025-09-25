Местные жители интересуются, будет ли повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области, чтобы подготовиться к этому заранее.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области уже вступило в силу для определенных категорий потребителей, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области официально утвердили на заседании Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг 26 августа.

Новые расценки относятся к предприятиям, получающим свет от операторов системы распределения с номинальным напряжением свыше или ниже 27,5 кВ. Для таких потребителей цены выросли примерно на 14-23% в зависимости от категории и класса напряжения.

Население продолжает оплачивать свет по фиксированной стоимости 4,32 гривны за киловатт-час, которая была введена с 1 июня 2024 года и будет действовать до конца октября 2025 года.

Повышение тарифов на электроэнергию вызвано необходимостью снизить долговую нагрузку на энергетический сектор и подготовить предприятия к возможной работе в сложных условиях, в частности в случае аварий или обстрелов.

Как отмечают эксперты, изменения позволяют обеспечить наличие аварийных запасов и стабильность работы облэнерго. Больше новые цены коснутся Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго и Хмельницкоблэнерго, тогда как в Черниговской области ценовая нагрузка вырастет меньше.

Стоит добавить, что нововведение для облэнерго не повлияет на бытовых потребителей, включая ОСМД, общежития и квартиры с электроотоплением.

Установленные рассценки остаются такими же, как и раньше: до 2000 кВт-ч в месяц – 2,64 грн, более 2000 кВт-ч – 4,32. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной показатель с 23.00 до 07.00 составляет 2,16 грн.

