ДТЭК планирует на период с 25 по 28 ноября 2025 г. новые профилактические работы в Киевской области и соответствующие графики отключения света.

В период с 25 по 28 ноября 2025 года в Киевской области ДТЭК снова будет применять локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что во вторник, 25 ноября, в Киевской области графики отключения света коснутся таких населенных пунктов:

Кагарлык (ул. Архитекторов, Строителей, Гаркуши, Героев Крут, Гоголя, Грушевского, Демиденко, Родниковая, Единства, Одесская, Перспективная, Столичная и др.) – с 8:00 до 19:00;

Кадомка (Михайлова) – с 8:30 до 18:30;

Переяслав (Кооперативная, Ласковая, Музейная, Николенко, Петропавловская, Потапенко, Профессиональная, Ромашковая, Сосновая и др.) – с 8:30 до 19:00;

Обухов (с 8:00 до 18:00 – Загребля, Заречная, Киевская, Косынки, Хмельницкого, Песчаная; с 8:00 до 19:30 – Гайдамацкая, Малышко, Мира, Трипольская, Франко);

Васильев (Ореховая, Стадника, Майданная, Механизаторская, Молодежная, Олефиренко, Поповича, Центральная), Макеевка (Гоголя, Гордеевская, Замочеевская, Звездная, Казацкая, Космонавтов, Лесная, Мира, Озерная, Полевая, Центральная, Шевченко, Яблочная) – с 8:00 до 20:00;

Деревянная (Глинищанская, Гончарная, Лещаная, Молодежная, Полевая, Садовая, Солнечная, Усовская, Хуторная, Школьная, Яровая) – с 8:00 до 19:30.

В пределах Узинской общины в течение двух дней, 26 и 27 числа, без электроэнергии с 8 до 20 часов останутся жители села Малая Антоновка (дома по улицам Полевая, Франко, Шевченко), сообщает Politeka. Также 27 ноября ограничения будут действовать с 8:30 до 18:30 в поселке Рокитное по ул. Энтузиастов.

А в пятницу, 28.11, графики отключения света будут действовать с 9 до 18 часов частично в селах Григоровка, Гусачевка и Деревянная Обуховской общины.

