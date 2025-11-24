Местные жители переживают о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области касается как Белгород-Днестровского, так и Измаила, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, прежде всего, из Белгород-Днестровского.

На сайте городского территориального общества обнародовали сообщения о намерении пересмотреть действующие цены на централизованное водоснабжение и водоотвод, предоставляемые предприятием «Белгород-Днестровскводоканал».

Действующие расценки были установлены решением горсовета от 30 декабря 2024 и действуют с 1 февраля 2025 года. Стоимость кубометра водоснабжения составляет 45,60 с НДС, а кубометра водоотвода 43,40 с НДС.

Однако нынешние суммы не покрывают фактических затрат предприятия полностью. По расчетам водоканала цена возмещает только 89% и 84%.

Для обеспечения стабильности предоставления ЖКУ предприятие подготовило новый проект расчета. Согласно ему стоимость кубометра водоснабжения для субъектов хозяйствования составит 46,60 грн.

А за отвод придется платить 50,53 грн. Причиной перемен называют рост стоимости электроэнергии, увеличение зарплат работников, удорожание материалов и услуг сторонних организаций.

Не остался в стороне и Измаил. Исполнительный комитет горсовета 28 мая принял решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Одесской области с 1 июня 2025 года. КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" предупредило об изменениях заранее.

Новые рассценки предполагают рост стоимости воды на 6,8 гривны или 24,7%. А водоотвод подорожал до 42,3 за кубометр, что на 8,9 грн. или 26,6% больше.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право