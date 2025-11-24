Эксперты предполагают, что уменьшение объемов импорта возможно только после постепенного возобновления поголовья, что поможет снизить дефицит мяса в Харьковской области.

Дефицит мяса в Харьковской области в этом году повлек за собой заметный рост стоимости свинины, что уже влияет на динамику местного рынка, сообщает Politeka.

Аналитики связывают ситуацию с уменьшением поголовья и недостаточным предложением продукции. По словам экспертов, с начала 2025 года цена свинины поднялась примерно на треть, а по сравнению с прошлым годом подорожание составило около 60%. Зимой количество животных сократилось до 4,5 миллиона, преимущественно в частном секторе, что сразу снизило доступность продукции и подтолкнуло закупочные показатели вверх.

В сентябре средняя стоимость живого веса свиней беконных пород колебалась в пределах 98–100 гривен за килограмм. Нехватка местной продукции заставила импортеров активнее завозить мясо, пытаясь компенсировать недостаток и стабилизировать предложение. Эксперты предполагают, что уменьшение объемов импорта возможно только после постепенного возобновления поголовья, что поможет снизить дефицит мяса в Харьковской области.

Мониторинг свидетельствует: поставки из-за границы продолжают расти. В августе завезли 4,6 тысяч тонн — на 48% больше, чем в июле. За восемь месяцев объем достиг 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает прошлогодний уровень. Это самый высокий показатель с 2022 года, и к концу 2025-го импорт может превысить 25 тысяч тонн.

По данным Госстата, на начало сентября в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней. Хотя этот показатель на 7% выше, чем в начале года, он на 5% ниже по сравнению с 2024 годом. Несмотря на частичное восстановление, имеющихся объемов все еще мало для полного покрытия спроса, что и дальше поддерживает высокую ценовую динамику.

