Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Одессе, начнется все с прохладной поры.

Синоптики сделали прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Одессе и раскрыли, чего следует ждать местным жителям в последние дни осени, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 24 числа: утром в Одессе небо будет находиться в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Максимальная температура воздуха составит +8°C.

Во вторник, 25.11: воздух прогреется до +11°C. На небе не будет ни одного облака. Дождей не прогнозируется. В древности выполняли такой ритуал: в только что выпавший снег вставляли соломинку: если она провалится, значит, снег сойдет, если не провалится – останется на земле.

Среда, 26.11: пасмурный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без дождей. Температурные колебания от +12 до +14°C. В это время "всякое зябь останавливается в росте", то есть земля погружается в сон до весны.

Четверг, 27 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +11…+14°C.

В пятницу, 28.11: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +9…+11°C.

Суббота, 29.11: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура будет колебаться от +6 до +10°C.

В воскресенье 30.11: утром и вечером будет держаться пасмурная пора, днем ​​возможно небольшое прояснение. Без осадков. Температурные показатели от +5 до +8°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 24 по 30 ноября в Одессе обещает прохладное время.

