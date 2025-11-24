Работа для пенсионеров в Харькове дает шанс получать стабильный доход и являться частью команды, сообщает Politeka.
Как видно из объявлений на сайте work.ua, в городе открыт ряд вакансий, где ищут ответственных, внимательных и трудолюбивых специалистов.
Работа для пенсионеров в Харькове может быть интересна тем, кто имеет ветеринарное образование или опыт ухода за животными. Одна из клиник ищет ветеринара с оплатой от 35 000 до 50 000.
Кандидат должен уметь проводить диагностирование, производить осмотр животных, принимать ургентных пациентов, ставить диагнозы, назначать лечение и вести стационарных больных.
Приветствуется опыт с мелкими домашними питомцами, а также умение выполнять хирургические манипуляции, пользоваться оборудованием для УЗИ и цифрового рентгена.
Клиника предлагает комфортные условия, стабильную зарплату, обучение, участие в конференциях и мастер-классах за счет компании. Предусмотрены карьерный рост, гибкий график и возможность частичной занятости.
Заработок стартует от 2000 грн в смену, а дальше увеличивается в соответствии с профессиональностью и навыками.
Еще одна интересная работа для пенсионеров в Харькове есть в сети ресторанов "Япико". Там ищут пиццаоло или даже ученика без опыта. Зарплата составляет от 27 000 до 32 000 и компания готова обучать новичков, оплачивая стажировку.
Основные обязанности заключаются в приготовлении пиццы и соблюдении стандартов заведения. Работодатель обещает стабильные выплаты дважды в месяц, гибкий график 5/2 с плавающими выходными, частичную компенсацию расходов на доезд, оплачиваемый отпуск и отсутствие штрафов.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров: ряд украинцев смогут получить важную выплату.
Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов, ситуация в магазинах резко изменилась.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения транспорта.