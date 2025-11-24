Многие пенсионеры в Харькове после выхода на заслуженный отдых не представляют своей жизни без работы, так что рассказываем, какие есть варианты.

Работа для пенсионеров в Харькове дает шанс получать стабильный доход и являться частью команды, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на сайте work.ua, в городе открыт ряд вакансий, где ищут ответственных, внимательных и трудолюбивых специалистов.

Работа для пенсионеров в Харькове может быть интересна тем, кто имеет ветеринарное образование или опыт ухода за животными. Одна из клиник ищет ветеринара с оплатой от 35 000 до 50 000.

Кандидат должен уметь проводить диагностирование, производить осмотр животных, принимать ургентных пациентов, ставить диагнозы, назначать лечение и вести стационарных больных.

Приветствуется опыт с мелкими домашними питомцами, а также умение выполнять хирургические манипуляции, пользоваться оборудованием для УЗИ и цифрового рентгена.

Клиника предлагает комфортные условия, стабильную зарплату, обучение, участие в конференциях и мастер-классах за счет компании. Предусмотрены карьерный рост, гибкий график и возможность частичной занятости.

Заработок стартует от 2000 грн в смену, а дальше увеличивается в соответствии с профессиональностью и навыками.

Еще одна интересная работа для пенсионеров в Харькове есть в сети ресторанов "Япико". Там ищут пиццаоло или даже ученика без опыта. Зарплата составляет от 27 000 до 32 000 и компания готова обучать новичков, оплачивая стажировку.

Основные обязанности заключаются в приготовлении пиццы и соблюдении стандартов заведения. Работодатель обещает стабильные выплаты дважды в месяц, гибкий график 5/2 с плавающими выходными, частичную компенсацию расходов на доезд, оплачиваемый отпуск и отсутствие штрафов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров: ряд украинцев смогут получить важную выплату.

Также Politeka сообщала о новом подорожании продуктов, ситуация в магазинах резко изменилась.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом графике движения транспорта.