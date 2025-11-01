Подорожание продуктов в Полтавской области оказало большое влияние на цены на крупы и манку, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет сайт Минфин .

Гречка (1 кг) сейчас продается в среднем по 40,95. В магазинах цены разные: Auchan предлагает 34,90 грн, Megamarket – 52,20, Metro – 38,30, Novus – 38,39. По сравнению с сентябрем, когда среднее значение составило 34,86, за месяц произошло повышение на 2,40. Ежедневный индекс показывает, что с начала октября цена держалась на отметках от 40,85 до 41,83, закрепившись на 40,95 в конце месяца.

Манка «Хуторок» (800 г) сейчас в среднем стоит 37,18. В Megamarket ее продают за 40,00, Metro – 34,56, Novus – 36,99. Сентябрьские данные свидетельствуют об аналогичной средней стоимости 37,18, а ежедневные наблюдения отражают незначительные колебания между 35,78 и 38,50, завершив месяц на стабильном уровне 37,18. За прошлый месяц повышение составило 1,41 грн.

Пшено (1 кг) также ощутимо выросло в цене. Средняя стоимость сейчас 27,77. В Metro его можно приобрести за 24,20 грн, Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20. В сентябре среднее значение равнялось 24,30, следовательно повышение за месяц составило 3,33. Ежедневный мониторинг демонстрирует постепенный рост с 24,43 в начале октября до 27,77 конце месяца.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области охватило гречку, манку и пшено. Данные по магазинам и ежедневный индекс потребительских цен отражают тенденцию роста стоимости базовой крупы, что позволяет потребителям и аналитикам оценить динамику цен на основные бакалейные товары в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.