У Полтавській області прогнозується підвищення тарифів на воду, тож місцевим мешканцям варто бути до цього готовими.

Підвищення тарифів на воду в Полтавській області торкнеться певних категорій споживачів і змусить їх уважніше планувати свої витрати, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення обласної ради вже підготовлено до розгляду, і він вказує на підвищення тарифів на теплову енергію та гарячу воду для окремих груп користувачів у Полтавській області.

Населення, яке отримує послуги централізовано, поки що залишиться на розцінках 2021 року, тоді як бюджетні установи, релігійні організації та інші споживачі відчують зміни у платіжках.

Згідно з документом, одноставкова ціна на теплову енергію для населення не змінюється і становить 1 925,76 гривень за Гкал. Для бюджетних установ вартість збільшилась до 3 568,65, що приблизно на 6,2 відсотка більше попереднього.

Інші споживачі та релігійні організації отримали аналогічне зростання. Підвищення тарифів на воду в Полтавській області охоплює і двоставкові ціни на постачання теплової енергії. Тут умовно-змінна частина для населення залишилася на рівні 1 248,25 гривень за Гкал, а для бюджетних установ та інших категорій вартість зросла приблизно на 1,7 відсотка.

Нові розцінки на гаряче водопостачання також відчутно змінилися для частини споживачів. Населення залишилося на рівні 118,66 грн за кубічний метр, а для бюджетних установ та інших - зростання склало приблизно 8 відсотків і ціна сягає понад 220 грн за куб.

Очікувалолося, що ці зміни мали діяти із 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року. Однак остаточне впровадження залежить від рішення депутатів обласної ради.

