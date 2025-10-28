В Полтавской области прогнозируется повышение тарифов на воду, так что местным жителям стоит быть к этому готовыми.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области затронет определенные категории потребителей и заставит их внимательнее планировать свои расходы, сообщает Politeka.

Проект решения областного совета уже подготовлен к рассмотрению и указывает на повышение тарифов на тепловую энергию и горячую воду для отдельных групп пользователей в Полтавской области.

Население, получающее услуги централизовано, пока останется на расценках 2021 года, тогда как бюджетные учреждения, религиозные организации и другие потребители ощутят изменения в платежах.

Согласно документу, одноставочная цена на тепловую энергию для населения не меняется и составляет 1925,76 гривен за Гкал. Для бюджетных учреждений стоимость увеличилась до 3568,65, что примерно на 6,2 процента больше предыдущего.

Остальные потребители и религиозные организации получили аналогичный рост. Повышение тарифов на воду в Полтавской области включает и двухставочные цены на поставку тепловой энергии. Здесь условно-сменная часть для населения осталась на уровне 1248,25 гривен за Гкал, а для бюджетных учреждений и других категорий стоимость выросла примерно на 1,7 процента.

Новые расценки на горячее водоснабжение также значительно изменились для части потребителей. Население осталось на уровне 118,66 грн за кубический метр, а для бюджетных учреждений и других рост составил примерно 8 процентов и цена достигает более 220 грн за куб.

Ожидалось, что эти изменения должны были действовать с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Однако окончательное введение зависит от решения депутатов областного совета.

