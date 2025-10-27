Робота для пенсіонерів у Полтавській області представлена декількома привабливими вакансіями, що дозволяють обирати зручний графік та сферу діяльності, повідомляє Politeka.

актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Так, компанія Овчаренко Л., ФОП, шукає покоївку для прибирання квартир готельного типу. Зарплата залежить від відпрацьованих годин і становить 16 000–18 000 грн. Квартири розташовані у центрі Полтави, а працівниця працює разом із водієм, який перевозить її між об’єктами. Основні вимоги включають охайність, пунктуальність, відповідальність, позитивний настрій, старанність та відкритість до навчання. Вакансія підходить для молодих мам або студентів, а графік приблизно з 9:00 до 18:00, можливі домовленості щодо коригування часу роботи.

Інший варіант — продавець-консультант у Vodafone Retail Україна. Зарплата складає 22 000–30 000 грн плюс відсотки від продажів. Працівник отримує офіційне оформлення, оплачувану відпустку, лікарняні, медичне страхування та пільговий мобільний зв’язок для родини. Основні обов’язки включають продаж смартфонів та аксесуарів, консультації клієнтів щодо акцій і тарифів, обслуговування на касі, прийом товару, інвентаризацію та виконання стандартів мерчендайзингу. Компанія гарантує навчання, наставництво, кар’єрне зростання та можливість працювати в трендових точках продажу.

Ще одна вакансія для пенсіонерів у Полтавській області — вантажник або підсобний робітник у компанії Техпром Інтернешенел, ТОВ. Заробітна плата становить 28 000–35 000 грн із бонусами та преміями. Працівник займається доставкою товару з інтернет-магазинів, пакуванням та відвантаженням замовлень. Досвід роботи необов’язковий, права на автомобіль не потрібні. Графік стандартний — понеділок-п’ятниця, вихідні субота та неділя. Компанія забезпечує стабільну оплату двічі на місяць, дружній колектив і можливість кар’єрного росту.

Отже, робота для пенсіонерів у Полтавській області доступна у різних секторах: від прибирання квартир і продажу мобільних пристроїв до вантажних та логістичних обов’язків.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.