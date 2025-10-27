Работа для пенсионеров в Полтавской области представлена ​​несколькими привлекательными вакансиями, позволяющими выбирать удобный график и сферу деятельности, сообщает Politeka.

актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Так, компания Овчаренко Л., ФЛП, ищет горничную для уборки квартир гостиничного типа. Зарплата зависит от отработанных часов и составляет 16000–18000 грн. Квартиры расположены в центре Полтавы, а работающая работает вместе с водителем, который перевозит ее между объектами. Основные требования включают аккуратность, пунктуальность, ответственность, позитивный настрой, усердие и открытость к обучению. Вакансия подходит для молодых мам или студентов, а график примерно с 9:00 до 18:00, возможны договоренности по корректировке времени работы.

Другой вариант – продавец-консультант в Vodafone Retail Украина. Зарплата составляет 22 000–30 000 грн. плюс проценты от продаж. Работник получает официальное оформление, оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование и льготную мобильную связь для семьи. Основные обязанности включают в себя продажу смартфонов и аксессуаров, консультации клиентов по акциям и тарифам, обслуживание на кассе, прием товара, инвентаризацию и выполнение стандартов мерчендайзинга. Компания гарантирует обучение, наставничество, карьерный рост и возможность работы в трендовых точках продаж.

Еще одна вакансия для пенсионеров в Полтавской области – грузчик или подсобный рабочий в компании Техпром Интернешенел, ООО. Заработная плата составляет 28000–35000 грн с бонусами и премиями. Работник занимается доставкой товара из интернет-магазинов, упаковкой и отгрузкой заказов. Опыт работы необязателен, права на автомобиль не нужны. График стандартный – понедельник-пятница, выходные суббота и воскресенье. Компания обеспечивает стабильную оплату дважды в месяц, дружеский коллектив и возможность карьерного роста.

Итак, работа для пенсионеров в Полтавской области доступна в разных секторах: от уборки квартир и продаж мобильных устройств до грузовых и логистических обязанностей.

