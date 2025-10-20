Подорожчання продуктів у Полтавській області свідчить про поступове збільшення фінансового навантаження на жителів регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у вересні 2025 року склало 0,1% порівняно з попереднім місяцем, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Полтавська ОВА.

Від початку року зростання цін у регіоні досягло 5,8%, тоді як по всій Україні середній показник сягнув 0,3% за місяць та 6,4% з початку року.

Аналіз цін на товари харчування та безалкогольні напої показав загальне зниження на 0,9%. Найбільше впали вартість фруктів — на 17,1% і овочів — на 7,6%. Також подешевшали яйця (–1,6%), сало (–1%), цукор (–0,5%) та борошняні солодощі (–0,2%).

Водночас підвищилися розцінки на крупи та продукти переробки зернових (+2,8%), безалкогольні напої (+2,8%), соняшникову олію (+2,6%), масло (+2,1%) і молоко (+2%). Дорожчання торкнулося риби (+1,6%), хліба (+1,2%), м’яса та м’ясних виробів, сиру (+0,8%), рису (+0,7%) і макаронів (+0,4%).

Ціни на алкоголь і тютюнові вироби зросли на 0,5%, при цьому алкоголь трохи подешевшав (–0,1%), а сигарети подорожчали на 0,9%. Одяг і взуття додали 8,6% до своєї вартості: одяг став дорожчим на 9,2%, взуття — на 7,9%.

Сфера освіти теж показала зростання цін на 10,1%, причому середня освіта подорожчала на 17,5%, а вища — на 11,2%.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області разом із ростом витрат на одяг, взуття та освітні послуги свідчить про поступове збільшення фінансового навантаження на жителів регіону.

Крім того, у Полтавській області виник дефіцит продуктів. Зокрема, посуха призвела до нестачі олії. На полях соняхи не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати.

