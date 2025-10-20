Подорожание продуктов в Полтавской области в сентябре 2025 составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Полтавская ОВА.

С начала года рост цен в регионе достиг 5,8%, в то время как по всей Украине средний показатель достиг 0,3% в месяц и 6,4% с начала года.

Анализ цен на продукты питания и безалкогольные напитки показал общее понижение на 0,9%. Больше всего упали стоимость фруктов – на 17,1% и овощей – на 7,6%. Также подешевели яйца (-1,6%), сало (-1%), сахар (-0,5%) и мучные сладости (-0,2%).

В то же время, повысились цены на крупы и продукты переработки зерновых (+2,8%), безалкогольные напитки (+2,8%), подсолнечное масло (+2,6%), масло (+2,1%) и молоко (+2%). Удорожание коснулось рыбы (+1,6%), хлеба (+1,2%), мяса и мясных изделий, сыра (+0,8%), риса (+0,7%) и макарон (+0,4%).

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,5%, при этом алкоголь немного подешевел (-0,1%), а сигареты подорожали на 0,9%. Одежда и обувь прибавили 8,6% к своей стоимости: одежда стала дороже на 9,2%, обувь — на 7,9%.

Сфера образования тоже показала рост цен на 10,1%, причем среднее образование подорожало на 17,5%, а высшее – на 11,2%.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области вместе с ростом расходов на одежду, обувь и образовательные услуги свидетельствует о постепенном увеличении финансовой нагрузки на жителей региона.

Кроме того, в Полтавской области возник дефицит продуктов. В частности, засуха привела к нехватке растительного масла. На полях подсолнухи не достигли нормального развития, а на некоторых участках фермеры вообще не могли ничего собрать.

