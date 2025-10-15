Ситуація на ринку показує, що дефіцит сировини у Полтавській області стає все більш помітним на прикладі одного з продуктів.

Посуха та складні умови для фермерів на півдні країни призвели до дефіциту продуктів у Полтавській області, зокрема йдеться про соняшник, повідомляє Politeka.

Попри всі труднощі, виробники намагаються забезпечити ринок олією, але ціни на продукт будуть зростати.

Наразі дефіцит продуктів у Полтавській області очевидний через втрати врожаю на Миколаївщині та Херсонщині. Соняшник цьогоріч дрібніший, ніж торік.

Аграрії пояснюють, що відсутність опадів улітку та недостатня волога взимку й весною призвели до дефіциту в Полтавській області. Врожайність впала у кілька разів.

На полях рослини не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати. Андрій, комбайнер, каже, що цьогорічна посуха серйозно вплинула на кількість зібраних зернят і результати гірші втричі, ніж торік.

Тоді навіть невеликий дощик давав можливість отримати хороший результат, а зараз кожна крапля вологи на вагу золота. Збитки для господарств цьогоріч мільйонні. До кліматичних проблем додалася війна.

Частина полів замінована, техніка пошкоджена, і люди третій рік намагаються відновити ґрунти. Собівартість виробництва олії зростає через логістику, енергоносії та валютні коливання. Всі ці фактори формують кінцеву вартість даного товару у магазинах.

На переробних заводах потужностей вистачає, але сировини цього року менше. Аграрії прогнозують, що ціни на олію продовжуватимуть рости.

