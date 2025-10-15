Ситуация на рынке показывает, что дефицит сырья в Полтавской области становится все заметнее на примере одного из продуктов.

Засуха и сложные условия для фермеров на юге страны привели к дефициту продуктов в Полтавской области , в частности, речь идет о подсолнечнике, сообщает Politeka.

Несмотря на все трудности, производители пытаются обеспечить рынок растительным маслом, но цены на продукт будут расти.

Дефицит продуктов в Полтавской области очевиден из-за потерь урожая в Николаевской и Херсонской областях. Подсолнечник в этом году мельче, чем в прошлом.

Аграрии объясняют, что отсутствие осадков летом и недостаточная влага зимой и весной привели к дефициту в Полтавской области. Урожайность упала в несколько раз.

На полях растения не достигли нормального развития, а на некоторых участках фермеры вообще не могли ничего собрать. Андрей, комбайнер, говорит, что засуха в этом году серьезно повлияла на количество собранных зерен и результаты хуже втрое, чем в прошлом.

Тогда даже небольшой дождик давал возможность получить хороший результат, а теперь каждая капля влаги по весу золота. Ущерб для хозяйств в этом году миллионный. К климатическим проблемам добавилась война.

Часть полей заминирована, техника повреждена, и люди третий год пытаются восстановить почву. Себестоимость производства масла растет из-за логистики, энергоносителей и валютных колебаний. Все эти факторы формируют конечную стоимость данного товара в магазинах.

На перерабатывающих заводах мощностей хватает, но сырья в этом году меньше. Аграрии прогнозируют, что цены на растительное масло будут продолжать расти.

