Для українців формують та видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

У Харкові внутрішньо переміщені особи та пенсіонери можуть отримати безкоштовні продуктові набори, звернувшись до громадської організації «Їжа Харків’янам», повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Проєкт має чітко визначену гуманітарну місію — підтримати мешканців Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах. Його головна мета — безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, адже саме ці категорії населення найбільше потребують допомоги у нинішніх соціально-економічних умовах. Особливу увагу ініціатива приділяє літнім людям, багатодітним сім’ям та малозабезпеченим мешканцям міста.

Головним напрямом роботи організації є формування та видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Крім харчових продуктів, «Їжа Харків’янам» надає підтримку у вигляді засобів гігієни, побутових предметів та товарів першої необхідності. Така комплексна підтримка дає можливість полегшити повсякденне життя людей, які щодня стикаються з дефіцитом базових ресурсів.

Щоб отримати допомогу, необхідно пройти онлайн-реєстрацію. Подати заявку можна через офіційні сторінки організації в Instagram і Telegram або на головному сайті проєкту. Після заповнення анкети заявнику повідомляють конкретний день і час візиту до офісу, де він зможе особисто отримати свій продуктовий пакет.

Видача наборів здійснюється лише офлайн — доставки поштою чи кур’єром не передбачено. Забрати допомогу можна самостійно, маючи при собі оригінали необхідних документів, або через довірену особу.

Нині допомога надається одноразово, однак організатори допускають можливі зміни правил у майбутньому — усе залежатиме від ресурсів та кількості заявок. Жителів Харкова закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках проєкту, щоб не пропустити нову інформацію щодо умов отримання гуманітарної підтримки.

